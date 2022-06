Fisco, Agenzia entrate spinge su controlli anti-frode per bonus e ristori

L'Agenzia delle entrate intensifica i controlli anti-frode su bonus e ristori.

E' questo uno degli indirizzi operativi messi a punto dal direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini. L'attività di controllo sarà rivolta in particolare alle frodi, attuate sia con l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta sia con l'accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori per le conseguenze della pandemia. Sarà inoltre incoraggiato tra i contribuenti l'adempimento spontaneo, con l'incremento delle lettere di invito a mettersi in regola.