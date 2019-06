Fininvest: utile netto di 204 milioni, il debito scende

L'anno scorso Fininvest presieduta da Marina Berlusconi e che vede come a.d. Danilo Pellegrino (nella foto), ha registrato ricavi consolidati per 4.429 milioni, in flessione del 4% sul 2017, con un utile netto di gruppo di 204 milioni rispetto all'utile di 687 dell'anno precedente, influenzato dalla plusvalenza sul Milan. Escludendo gli avvenimenti di natura non ricorrente, il risultato netto è di 117 milioni, in sensibile miglioramento rispetto agli 80 milioni del 2017.