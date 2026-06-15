Ferrari vola a Piazza Affari dopo la vittoria di Hamilton

LA PRESENTAZIONE DI FERRARI LUCE

Il podio della Rossa riaccende i riflettori anche sullo standing della casa automobilistica, dopo le recenti polemiche sorte in seguito alla presentazione di Luce, la prima supercar elettrica della Casa di Maranello. Il modello è stato accolto tra molte critiche, relative in particolare al design divisivo e al costo. Critiche che hanno pesato anche sull'andamento del titolo a Piazza Affari, con le azioni scivolate al di sotto dei 300 euro. Intanto dai minimi toccati in area 270 euro lo scorso marzo, dopo lo scoppio della guerra in Iran, Ferrari ha recuperato circa il 17%. Il clima di distensione che si profila all'orizzonte in Medio Oriente dovrebbe favorire il business della società. Nelle scorse settimane l'amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna aveva rassicurato il mercato anche sugli ordini di Luce. “Diversi clienti, soprattutto nuovi, li hanno già effettuati" ha detto Vigna. Un numero specifico arriverà durante la prossima conference call”, aveva detto.