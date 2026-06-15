Ferrari vola a Piazza Affari dopo la vittoria di Hamilton

Ferrari scatta a Piazza Affari spinta dal clima di distensione internazionale dopo l'accordo Usa-Iran e dalla vittoria conquistata da Lewis Hamilton al Gran Premio di Catalogna di ieri, domenica 15 giugno. I titoli della Rossa, a metà mattinata, segnano un rialzo del 4%.
LA VITTORIA DI HAMILTON
Ieri Hamilton ha realizzato il sogno che inseguiva da quando ha scelto Maranello: vincere un Gran Premio in rosso. Adesso i tifosi sognano vedendo nuovamente la Ferrari in carreggiata per la conquista del titolo di Formula 1. La vittoria del britannico è arrivata dopo 595 giorni di delusioni, visto che Ferrari non saliva sul primo gradino del podio dal 27 ottobre 2024. A questo punto il distacco tra il pilota britannico e l’italiano Kimi Antonelli della Mercedes si è accorciato a 41 punti, complice il ritiro della monoposto tedesca. Hamilton vanta inoltre sette punti di vantaggio su George Russell, che ieri a Barcellona ha conquistato la seconda posizione.
LA PRESENTAZIONE DI FERRARI LUCE
Il podio della Rossa riaccende i riflettori anche sullo standing della casa automobilistica, dopo le recenti polemiche sorte in seguito alla presentazione di Luce, la prima supercar elettrica della Casa di Maranello. Il modello è stato accolto tra molte critiche, relative in particolare al design divisivo e al costo. Critiche che hanno pesato anche sull'andamento del titolo a Piazza Affari, con le azioni scivolate al di sotto dei 300 euro. Intanto dai minimi toccati in area 270 euro lo scorso marzo, dopo lo scoppio della guerra in Iran, Ferrari ha recuperato circa il 17%. Il clima di distensione che si profila all'orizzonte in Medio Oriente dovrebbe favorire il business della società. Nelle scorse settimane l'amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna aveva rassicurato il mercato anche sugli ordini di Luce. “Diversi clienti, soprattutto nuovi, li hanno già effettuati" ha detto Vigna. Un numero specifico arriverà durante la prossima conference call”, aveva detto.
ATTESA PER I CONTI DI FERRARI
Ora è già scattato il conto alla rovescia non solo per le prossime performance sportive della monoposto, rivista e palesemente più forte, ma anche per i conti del secondo trimestre, che verranno annunciati il 30 luglio.