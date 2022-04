Ferrari, maxi richiamo mondiale per i modelli 458 e 488 per un problema ai freni

Oltre 2mila veicoli richiamati solo in Cina -

La Ferrari richiamerà 2.222 auto in Cina a causa del problema ai freni. A partire dal 30 maggio, la casa di Maranello richiamerà alcune auto importate tra marzo 2010 e marzo 2019, tra cui 458 di ciascuno dei suoi modelli Italia, Speciale e Spider. La questione, in base a quanto spiegato, riguarda il rischio di perdite di liquido dei freni a causa del guasto al tappo del relativo serbatoio con conseguente riduzione delle prestazioni della frenata. Il regolatore non ha spiegato il ritardo nell'attuazione del richiamo, ma Shanghai, dove Ferrari ha la sua principale sede in Cina, è attualmente in lockdown e sotto rigide restrizioni per contrastare la variante Omicron di Covid-19.