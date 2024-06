Ferrari inaugura l’e-building, la fabbrica delle super car che guarda al futuro

NEL 2026 LE PRIME FERRARI ELETTRICHE

Lo stesso Vigna ha svelato che nel nuovo impianto verranno costruite vetture con motore termico e ibrido a partire da gennaio 2025 mentre per la produzione della prima Ferrari elettrica, che sarà presentata a fine 2025, bisognerà aspettare gennaio 2026. Nel frattempo nell’e-building vedranno la luce la Purosangue e la Sf90 Stradale. Il nuovo impianto permetterà di aumentare la produzione annua di vetture, ma il vero scopo del nuovo impianto, ha detto Vigna, è quello di poter aumentare la possibilità di personalizzare i suoi prodotti e ridurre i tempi di sviluppo e produzione. Vigna ha confermato che l'obiettivo di crescita di Ferrari non è per volumi: “Ci sono vari modi per crescere, noi abbiamo scelto di farlo non con i volumi, ci sono altri modi, uno è quella della personalizzazione, e per questo ci serve una maggiore flessibilità”.