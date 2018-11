Fed, presidente Powell: molto contento dell'economia Usa

"Sono molto contento dello stato dell'economia americana: la nostra politica monetaria è uno dei motivi per cui l'economia si trova dov'è". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che l'obiettivo della Federal Reserve è quello di far continuare l'espansione economica in un contesto di bassa inflazione. Per questo la Fed sta cercando di evitare rialzi dei tassi di interesse troppo veloci o troppo lenti.