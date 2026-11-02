Fed: ora Fidelity si aspetta altri due rialzi dei tassi, uno a dicembre e uno a marzo

I CHIARIMENTI DEL PRESIDENTE WARSH

A proposito di FOMC, nella dichiarazione post meeting, è emerso un rafforzamento della valutazione dell’attività economica e una maggiore raccolta di informazioni in vista della prossima decisione. Nel corso della conferenza stampa, il presidente Warsh ha espresso alcuni chiarimenti sulla funzione di reazione del Comitato e sulle ragioni che hanno portato alla decisione di lasciare i tassi invariati (sebbene con il dissenso di due membri del Comitato, entrambi favorevoli a un ulteriore rialzo di 25 punti base). Ha ammesso che il dato sull’inflazione CPI di settembre non fosse coerente con l’obiettivo della Fed in materia di inflazione ma , al contempo, ha specificato che il Comitato non intende intervenire sulla base di un singolo dato, preferendo concentrarsi sull’andamento dei dati sottostanti.