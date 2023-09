La Fed lascia i tassi invariati ai massimi da 22 anni

La Fed lascia invariati i tassi di interesse negli Usa.

Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,5%, ai massimi da 22 anni. Per la Federal Reserve si tratta della seconda "pausa" da giugno nella sua campagna di rialzi dei tassi di interesse per combattere l'inflazione galoppante. Le previsioni aggiornate mostrano una drastica revisione al rialzo per la crescita americana nel 2023: +2,1%, più del doppio rispetto a quanto preventivato a giugno. La previsione di crescita sul 2024 è stata invece alzata all'1,5% (dal precedente +1,1%), mentre quella per il 2025 è confermata all'1,8%.