Fca perfeziona la cessione della Magneti Marelli: maxicedola agli azionisti da 2 miliardi

Fiat Chrysler Automobiles ha perfezionato la cessione della Magneti Marelli a Calsonic Kansei per circa 5,8 miliardi di euro. Il Consiglio di amministrazione ha quindi approvato una distribuzione straordinaria per cassa a favore dei portatori di azioni ordinarie di Fca pari a 1,30 euro per azione, per un totale di circa 2 miliardi di euro a valere sui proventi netti dell'operazione.