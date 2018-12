"L' ecotassa del Governo farà saltare il piano di investimenti di Fiat Chrysler in Italia". A dirlo sono i vertici della multinazionale torinese in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio regionale del Piemonte che aveva organizzato un incontro con Mike Manley e Pietro Gorlier per parlare delle p rospettive di investimento nel torinese . Ma l'amministratore delegato e il responsabile delle attività europee di Fca all'ultimo hanno declinato l'invito: " non ci sarà un piano di investimenti se venisse introdotto il bonus/malus a vantaggio delle auto ibride a svantaggio di quelle tradizionali.

"La realizzazione del piano industriale per l'Italia prevede entro il periodo 2019-2021 un ammontare di investimenti pari a 5 miliardi di euro per i il lancio di 13 nuovi modelli o restlyling di modelli esistenti nonché nuove motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica", si legge nella lettera. "Il piano industriale incluso l'impegno per il Piemonte mira a fare evolvere gli impianti produttivi verso queste nuove tecnologie, installando e aggiornando le piattaforme produttive. Questo piano che tra l'altro prevede la produzione della futura Fiat 500 elettrica ed il rinnovamento dei modelli Masrerati Lievante, Quattroruote e Ghibli a Mirafiori, riteniamo garantirà progressivamente il raggiungimento della piena occupazione. Come senz'altro sapete negli ultimi giorni lo scenario a tendere del settore è stato significativamente modificato da interventi sul mercato dell'auto in discussione all'interno della Legge di bilancio che a nostro avviso alterano l'intero quadro di azione, all'interno del quale il piano dell'Italia era stato delineato".



La decisione di far saltare l'incontro consiglio regionale del Piemonte è arrivata dopo che Fca ha partecipato al tavolo del Mise con il vicepremier Luigi Di Maio dove è stato evidenziato l'impatto sul mercato delle misure proposte. "E' un fatto certo che il sistema di bonus-malus, qualora attuato secondo l'impianto approvato in prima lettura alla Camera, inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore, costruttori e filiera, estremamente delicata, modificando le assunzioni alla base del nostro piano industriale".