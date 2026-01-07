Fastweb-Vodafone e Tim alleate per sviluppo rete 5G

Fastweb+Vodafone e Tim cooperano per sviluppare le reti attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing e accelerare la diffusione del 5G. Il progetto, che deve avere il via libera di Mimit, Antitrust e Agcom, prevede che ogni operatore sviluppi la rete in 10 regioni realizzando circa 15.500 siti entro la fine del 2028 ma potrà usare l'infrastruttura dell'altro, evitando duplicazioni infrastrutturali, mantenendo "una piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica" con "un ridotto impatto ambientale e, riducendo i costi" e liberando "risorse per nuovi investimenti". Lo si legge in una nota.