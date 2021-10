Expo Dubai: al via l'Esposizione universale | Ecco il Padiglione Italia

Dopo un anno di attesa, si aprono le porte di Expo Dubai. I visitatori possono accedere all'esposizione universale che per la prima volta si tiene in un Paese mediorientale, dell'Africa e del Sud-est asiatico, nonché del mondo arabo. L'evento rimane attivo per circa 180 giorni, fino al 31 marzo 2022. Durante i sei mesi dell'esposizione si potranno visitare tutti i 191 padiglioni, ognuno legato un paese diverso. Il sito si estende per 4.38 km quadrati, equivalente di 600 campi da calcio.