Economia
Ex Ilva, Urso a Tgcom24: "Faremo la nostra parte per tutelare i lavoratori"

13 Ago 2025 - 22:31
© Ansa

Per l'ex Ilva di Taranto, "noi faremo la nostra parte anche e soprattutto per tutelare i lavoratori di Taranto". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in un'intervista a Tgcom24. "La gara è in corso e ci auguriamo che vi siano un numero significativo di partecipanti che presentano i piani industriali sostenibili economicamente. I lavoratori mi hanno accolto il 28 febbraio 2023, quando abbiamo commissariato l'azienda, con una straordinaria accoglienza e partecipazione. Penso che noi saremo in condizioni di tutelarli tutti come abbiamo fatto in tutte le crisi industriali che abbiamo affrontato in questi tre anni".

