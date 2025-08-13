Ex Ilva, Urso a Tgcom24: "Faremo la nostra parte per tutelare i lavoratori"

Per l'ex Ilva di Taranto, "noi faremo la nostra parte anche e soprattutto per tutelare i lavoratori di Taranto". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in un'intervista a Tgcom24. "La gara è in corso e ci auguriamo che vi siano un numero significativo di partecipanti che presentano i piani industriali sostenibili economicamente. I lavoratori mi hanno accolto il 28 febbraio 2023, quando abbiamo commissariato l'azienda, con una straordinaria accoglienza e partecipazione. Penso che noi saremo in condizioni di tutelarli tutti come abbiamo fatto in tutte le crisi industriali che abbiamo affrontato in questi tre anni".