Ex Ilva, Patuanelli: "ArcelorMittal non è in grado di gestire Piano industriale"

"I rappresentati di ArcelorMittal ci hanno detto chiaramente che non sono in grado di portare a termine il loro Piano industriale per rilanciare l'Ilva e questo il governo non può accettarlo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante l'informativa urgente alla Camera sul caso dello stabilimento ex Ilva di Taranto. "Chiudere il sito avrebbe una ricaduta su tutti i settori produttivi del Paese", ha aggiunto.