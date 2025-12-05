Logo Tgcom24
Economia
il presidente della regione puglia

Ex Ilva, Emiliano: "Ritirati il piano di chiusura e la Cig"

05 Dic 2025 - 20:42
"Il piano della chiusura e della Cassa integrazione è stato completamente ritirato, e soprattutto ci è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l'impianto di Genova. Allo stato degli atti, questo tranquillizza sia il sindacato sia i lavoratori, e anche un po' tutti noi come Regione Puglia ed enti locali". Lo dichiara il presidente Michele Emiliano, al termine dell'incontro con il ministro Urso convocato a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

ex ilva
michele emiliano