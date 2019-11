Ex Ilva, iniziato l'incontro tra Conte e i vertici di ArcelorMittal

E' iniziato a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. All'incontro partecipano anche i ministri Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri. "Sull'Ilva non possiamo accettare che ci sia un disimpegno per quanto riguarda gli impegni contrattuali, ci venga detto chiaramente qual è la posizione della proprietà e da lì partiremo", aveva dichiarato in precedenza Conte.