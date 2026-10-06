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Ex Ilva, sindacati: "Incontro con il governo giovedì 8 ottobre a Palazzo Chigi"

Il vertice tra esecutivo e rappresentanti dei lavoratori si tiene alle ore 18:30

06 Ott 2026 - 18:21
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Un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva è stato convocato dal governo a Palazzo Chigi per giovedì 8 ottobre alle 18:30. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici.

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