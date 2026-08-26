Ex Ilva, il Cdm approva un decreto per assicurare continuità agli impianti
Palazzo Chigi: "Il provvedimento interviene sulla periodicità delle garanzie finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne"
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge riguardante l'ex Ilva che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento, si legge nella nota di Palazzo Chigi, "interviene sulla periodicità delle garanzie finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale soggetti a procedure di vendita, per corrispondere all'esigenza di preservare la funzionalità degli impianti, nelle more della vendita stessa, nel rispetto delle norme ambientali".