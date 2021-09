Ex Ilva, i sindacati: "Confronto entro un mese o presidio al Mise"

IPA

Fim-Cisl, Fiom-Cgil, e Uilm-Uil invieranno "una nuova richiesta di incontro ai ministeri competenti" sul caso ex Ilva. I sindacati hanno fatto sapere che metteranno in atto "un presidio permanente" presso il ministero dello Sviluppo economico "in caso di mancato riscontro su una convocazione, da tenersi entro la fine del mese di ottobre, che avvii una reale trattativa". L'intento è discutere anche dei Piani industriale e ambientale dell'azienda.