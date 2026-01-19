Logo Tgcom24
Eurostat lima la stima sull'inflazione dell'Eurozona: a dicembre giù all'1,9%

In calo rispetto al 2,1% di novembre

19 Gen 2026 - 11:23
© Ansa

© Ansa

L'inflazione annua nell'area dell'euro è scesa a dicembre all'1,9%, dal 2,1% di novembre. Lo annuncia Eurostat, rivedendo al ribasso la stima flash del 2% per dicembre indicata a inizio mese. Nell'Unione europea il tasso si è attestato al 2,3%, dal 2,4% di novembre. I tassi annui più bassi sono stati registrati a Cipro (0,1%), in Francia (0,7%) e in Italia (1,2%). I tassi annui più elevati sono stati osservati in Romania (8,6%), Slovacchia (4,1%) ed Estonia (4,0%).

