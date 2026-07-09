Euronext Growth Milan sotto i riflettori: il 15 luglio a Milano torna l'Osservatorio ECM
L'appuntamento organizzato da IRTOP Consulting riunirà a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, i protagonisti del mercato dei capitali per analizzare lo stato di salute del listino dedicato alle PMI e le novità normative
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Sarà dedicata all'evoluzione del mercato dei capitali italiano e alle prospettive delle piccole e medie imprese quotate l'edizione 2026 dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, organizzata da IRTOP Consulting e in programma mercoledì 15 luglio alle ore 11 a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, che vede Financialounge.com come media partner. L'appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mercato e della consulenza per fare il punto sullo stato dell'ecosistema di Euronext Growth Milan, con un focus sulle novità normative, sulle opportunità di quotazione e sul ruolo del mercato dei capitali come leva di crescita per le PMI. Ad aprire i lavori saranno gli interventi dell'onorevole Giulio Centemero, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, dedicato al quadro legislativo dei mercati dei capitali, di Barbara Lunghi, Head of Primary Market di Borsa Italiana, sulle prospettive del mercato, e di Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting, che presenterà le evidenze dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan 2026.
I PROTAGONISTI DELL’APPUNTAMENTO
La seconda parte dell'evento approfondirà gli aspetti operativi del percorso di quotazione, con gli interventi di Gianluigi Serafini, Equity Partner di GA Alliance, sulle novità introdotte dal Testo Unico della Finanza e dal Listing Act, e di Paolo Giovanni Gatti, Partner di Nexia Audirevi, sul ruolo del revisore nel processo di IPO. Seguiranno due tavole rotonde: la prima dedicata alle esperienze di quotazione su Euronext Growth Milan, con Giovanni Lombardi (Tecno), Massimo De Stefano (Telmes), Ercolino Ranieri (Xenia) e Davide Lucano (OPT), che racconteranno il percorso delle rispettive società sul mercato. La seconda tavola rotonda sarà invece incentrata sul punto di vista degli investitori istituzionali e sulle logiche di investimento, con Andrea Faraggiana (Smart Capital), Angelo Meda (Banor SIM), Dante Ravagnan (4AIM SICAF) e Matteo Serio (AcomeA SGR), chiamati a confrontarsi sulle prospettive del segmento dedicato alle PMI e sull'evoluzione dell'interesse degli investitori verso le società quotate.Per iscriversi è sufficiente cliccare qui
IL RUOLO DELL’OSSERVATORIO ECM EURONEXT GROWTH MILAN
Nato nel 2014, l’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan è il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi interno di IRTOP Consulting. Think Tank sugli SME Equity Capital Markets, elabora studi e statistiche sul mercato e sull’operatività delle PMI quotate, affiancando le autorità nello sviluppo del mercato dei capitali. L’obiettivo condiviso è renderlo più efficiente in un contesto in cui la finanza alternativa e le misure governative a favore delle PMI sono sempre più rilevanti per la competitività del Paese. L’Osservatorio è il riferimento per la quotazione delle PMI, per le quali realizza analisi ai fini della valutazione ECM, grazie a un know-how verticale su financials, normativa e logiche di riferimento per la quotazione delle PMI. Inoltre, è la fonte primaria di informazione su EGM, costruita su un database proprietario unico per livello di dettaglio e ampiezza di dati raccolti, diffusi anche attraverso PMI Capital, piattaforma verticale su EGM. Tra le misure proposte da IRTOP Consulting all’interno del Comitato Scientifico dell’Osservatorio ECM figurano:· rendere il CDI "bonus IPO" una misura strutturale per le PMI;· introdurre nuovi incentivi destinati al reporting di sostenibilità;· promuovere iniziative di education finanziaria e di «equity culture» per gli imprenditori e per la sensibilizzazione delle tipologie di investitori poco presenti sul mercato (fondi pensione, casse di previdenza, assicurazioni).
I VERTICALI DELL’OSSERVATORIO ECM: ESG E AI
Oltre alle analisi sui trend del mercato azionario nel suo complesso, l’Osservatorio rende disponibili anche due verticali:· “Osservatorio ECM ESG”, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Milano-Bicocca e dedicato a indagare le prassi di rendicontazione non finanziaria delle società quotate su EGM· “Osservatorio ECM AI”, realizzato in collaborazione con Banca Generali, che monitora le realtà imprenditoriali quotate in cui l’Artificial Intelligence rappresenta il “core” o è presente nella “value proposition” del business.