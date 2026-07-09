Euronext Growth Milan sotto i riflettori: il 15 luglio a Milano torna l'Osservatorio ECM

IL RUOLO DELL’OSSERVATORIO ECM EURONEXT GROWTH MILAN

Nato nel 2014, l’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan è il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi interno di IRTOP Consulting. Think Tank sugli SME Equity Capital Markets, elabora studi e statistiche sul mercato e sull’operatività delle PMI quotate, affiancando le autorità nello sviluppo del mercato dei capitali. L’obiettivo condiviso è renderlo più efficiente in un contesto in cui la finanza alternativa e le misure governative a favore delle PMI sono sempre più rilevanti per la competitività del Paese. L’Osservatorio è il riferimento per la quotazione delle PMI, per le quali realizza analisi ai fini della valutazione ECM, grazie a un know-how verticale su financials, normativa e logiche di riferimento per la quotazione delle PMI. Inoltre, è la fonte primaria di informazione su EGM, costruita su un database proprietario unico per livello di dettaglio e ampiezza di dati raccolti, diffusi anche attraverso PMI Capital, piattaforma verticale su EGM. Tra le misure proposte da IRTOP Consulting all’interno del Comitato Scientifico dell’Osservatorio ECM figurano:· rendere il CDI "bonus IPO" una misura strutturale per le PMI;· introdurre nuovi incentivi destinati al reporting di sostenibilità;· promuovere iniziative di education finanziaria e di «equity culture» per gli imprenditori e per la sensibilizzazione delle tipologie di investitori poco presenti sul mercato (fondi pensione, casse di previdenza, assicurazioni).