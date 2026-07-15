Osservatorio ECM IRTOP: Euronext Growth Milan supera 11,1 miliardi con 205 società

UN MERCATO CHE TIENE NONOSTANTE IL GELO DELLE IPO

Perché un nodo c'è, e Lambiase non lo nasconde. Il 2026 è un anno difficile per le matricole: al 10 luglio le nuove quotazioni sono state appena quattro, Praexidia Industrie Strategiche, OPT, Alia Mentis ed Eti, per una raccolta di 36,6 milioni di euro, complici la volatilità geopolitica e l'incertezza macroeconomica. Il 2026 ha segnato un forte rallentamento del numero di IPO in Europa e in Italia. Nonostante ciò, l'esperienza storica del mercato dimostra che lo strumento funziona dal 2009 sono 350 le società approdate sul listino, con 6,2 miliardi raccolti per finanziare la crescita. Questi dati confermano che EGM continua a sostenere la crescita delle PMI nel medio-lungo termine e potrà esprimere il suo potenziale attraverso interventi mirati di politica dei capitali. La mattinata ha inoltre messo in evidenza le occasioni da non sprecare: la Savings & Investment Union europea, la riforma del TUF e dei PIR, la previdenza complementare che dal 1° luglio destina il TFR dei neoassunti ai fondi pensione. Tutte strade per orientare il risparmio delle famiglie verso l'economia reale e correggere un'anomalia: le aziende crescono, ma la Borsa le valuta il 34% in meno rispetto alla propria media storica. Non per i risultati, che sono solidi, ma per la scarsità di capitali in circolazione sul listino.