Euro, le banconote si rifanno il look: ecco come cambieranno nel 2024

Restyling in arrivo per le banconote in euro. Per decidere come cambieranno, la Banca centrale europea si rivolgerà ai cittadini europei: la versione finale delle nuove banconote dovrebbe arrivare nel 2024. “Dopo vent'anni è tempo di aggiornare l'aspetto delle nostre banconote in modo che gli europei di tutte le età e origini possano identificarsi con esse”, ha commentato la presidente della Bce, Christine Lagarde.

L'ITER DI PROGETTAZIONE

Verranno organizzate delle aree di discussione, il cui compito sarà quello di raccogliere le opinioni dei cittadini di tutte le nazioni d'Europa. Ci sarà poi un gruppo consultivo composto da un esperto di ciascun Paese europeo - si tratta di specialisti di diverse discipline già nominati dalla Bce - che presenterà al consiglio direttivo un elenco di temi selezionati.

IL PARARE DELLA GENTE

Dopo la presentazione delle proposte, la Bce chiederà all'opinione pubblica un parere. Il passo successivo prevede un concorso per la progettazione delle nuove banconote, al termini del quale l'Eurotower si affiderà ancora una volta al giudizio della gente e, a quel punto, il consiglio direttivo prenderà la sua decisione finale. Al termine di tutto l'iter di progettazione, il consiglio direttivo autorizzerà la produzione delle nuove banconote in euro e deciderà le possibili date di emissione.

CONTANTE SEMPRE USATO

Nel 2019, prima del Covid, il contate era lo strumento preferito per i pagamenti, come mette in evidenza un recente studio sulle abitudini di pagamento dei consumatori Ue. Con la pandemia, l'uso di strumenti digitali e pagamenti elettronici è cresciuto, ma il contante continua a mantenere un ruolo fondamentale come riserva di valore. E anche in caso di introduzione dell'euro digitale, il contante resterà ampiamente utilizzato, secondo le previsioni della Bce.

“ORGOGLIOSI DELLA LORO MONETA”

"Vogliamo progettare banconote in euro con cui i cittadini europei possano identificarsi e che utilizzeranno sentendosi orgogliosi della loro moneta", ha commentato Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce. "Condurremo il processo di riprogettazione delle banconote in euro in parallelo con la fase di indagine del progetto su un euro digitale. Con entrambi i progetti intendiamo assolvere il nostro mandato di offrire una moneta priva di rischio ai cittadini europei”. Ma prima dell'euro digitale, forse arriveranno le nuove banconote in euro di carta.

Contenuto a cura di Financialounge.com