Euro digitale, cos'è e come funziona

Proprio come l'euro contante anche l'euro digitale non avrà bisogno di un conto in banca per essere usato. La moneta verrà emessa direttamente dalla banca e potrà essere custodita in un portafoglio virtuale. Il suo utilizzo sarà estremamente simile al pagamento con carta di credito oppure smartphone. Ma, a differenza di questi canali, l'euro digitale potrà essere utilizzato anche offline. Inoltre, il suo uso sarà gratuito per il consumatore e i pagamenti saranno erogati direttamente dai conti deposito delle banche centrali dell’euro-zona. Francoforte, però, ha già posto dei limiti per il suo utilizzo. Almeno nel momento di una prima introduzione, ci sarà un limite di 3.000 euro per non creare troppa concorrenza per le banche commerciali. Questo perché la nuova valuta digitale potrebbe erodere dalle banche tra il 5% e il 20% degli utili.