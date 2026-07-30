Etica Sgr: i dati Istat svelano l’evoluzione di energia, clima e territorio in Italia

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

In Italia, tra il 1996 e il 2024, la quota di rifiuti urbani destinata alla discarica è diminuita drasticamente, passando dall’83% al 15%. Nello stesso periodo riciclo e compostaggio sono saliti dal 6% al 55%, cioè oltre la metà non viene semplicemente smaltita, ma recuperata e reimmessa nel ciclo come materia utile. È un passaggio importante verso l’economia circolare, un modello in cui i materiali restano in uso più a lungo e si riduce il bisogno di consumare nuove risorse. “Energia, clima, suolo e rifiuti non sono solo indicatori ambientali: sono variabili che possono incidere sulla tenuta dei territori, sulle filiere produttive e sulla competitività delle imprese. Leggere i dati ambientali significa pertanto comprendere meglio le trasformazioni che possono orientare l’economia di domani”, sottolinea Etica Sgr nel suo approfondimento sul tema.