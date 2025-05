Emissioni CO2: l'Europa allenta la presa, nuova regola salva-multe per le auto

Il Parlamento europeo ha dato il via libera a una modifica significativa delle norme sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. Con 458 voti favorevoli, 101 contrari e 14 astensioni, è stata approvata la proposta della Commissione europea che introduce maggiore flessibilità per i costruttori nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Invece di dover rispettare limiti annuali, le aziende potranno calcolare la media delle emissioni sull'intero triennio 2025-2027, consentendo di compensare eventuali sforamenti in un anno con prestazioni migliori negli altri due.