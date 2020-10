Effetto Covid, Cisl: in 6 mesi persi 110mila posti di lavoro in Lombardia

Ansa

Sono 110mila i posti di lavoro persi in Lombardia nei primi sei mesi del 2020 a causa dell'effetto Covid. Di tanto, infatti, è calato il numero degli occupati tra gennaio e giugno di quest'anno, rispetto al 2019. Una diminuzione rilevante, che non si verificava dalla crisi del 2009. E' quanto emerge da una ricerca condotta per conto della Cisl Lombardia.