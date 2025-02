Effetto Barbieri: il topper del materasso entra nel paniere Istat insieme allo speck e al cono

I PRODOTTI PER ANIMALI

Nella nuova edizione del paniere Istat c'è anche grande attenzione anche ai prodotti per gli animali: entrano a farne parte, infatti, le ciotole per cani e gatti, e i sacchetti igienici per raccogliere le deiezioni. Escono dall'elenco, invece, i test Covid, segno che ormai sono pochissimi gli italiani che li utilizzano, come riporta l'infografica Istat.