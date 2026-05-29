Edmond de Rothschild AM resta ottimista sulle prospettive a medio termine per le azioni

OTTIMISMO SULLE AZIONI STATUNITENSI

I quali restano ottimisti sulle azioni statunitensi perché i dati macroeconomici sono ancora solidi, e, inoltre, apprezzano anche i mercati dei paesi emergenti, che stanno beneficiando dello slancio nei settori dell'energia e dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda le azioni europee, i fondamentali sono stati meno favorevoli, ma dovrebbero beneficiare della fine del conflitto in Iran. Per quanto riguarda invece il reddito fisso, la preferenza va alle obbligazioni governative e al credito, pur adottando un approccio vigile sui rischi di inflazione e sulla volatilità a breve termine indotta dai flussi di dati e dagli sviluppi geopolitici.