Edmond de Rothschild AM: “Ecco perché gli USA sono ancora in vantaggio su tutti”

VINCITORI E VINTI IN QUESTO PARADIGMA ATIPICO E INSTABILE

“L’utile per azione (eps) di queste ultime, dovrebbe comunque crescere del +12% nel 2026 e del +11,5% nel 2027. Per quanto riguarda invece i titoli azionari giapponesi, le cui valutazioni azionarie sono tornate ben al di sopra dei loro livelli mediani a lungo termine, sono alle prese con alcune delle difficoltà riscontrate anche in Europa. Queste disparità regionali non sono cicliche: stanno gradualmente alterando la ripartizione tra vincitori e vinti di questo paradigma atipico e instabile”.