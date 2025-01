Ecco cos’è il Quantum Computer di cui si parla tanto sui mercati

TRA SUPREMAZIA E UTILITÀ

I termini che abbiamo usato non sono casuali perché i concetti di "supremazia quantistica" e di “utilità quantistica” sono diversi. La prima rappresenta il traguardo in cui un computer quantistico dimostra di poter risolvere calcoli impossibili per i computer classici, ma spesso senza applicazioni pratiche immediate. L'utilità quantistica, invece, segna il punto di svolta in cui i computer quantistici offrono vantaggi tangibili in problemi reali come, ad esempio, la simulazione di molecole per farmaci. Con l'arrivo di questa nuova era tecnologica, dunque, potremmo assistere alla ridefinizione di interi settori come ad esempio chimica, finanza e logistica.