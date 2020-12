Ecco come funziona esattamente il cashback al via domani

Ci siamo: dopo settimane di annunci, domani 8 dicembre prenderà il via il cashback ideato dal governo. L'obiettivo è favorire la transizione verso i pagamenti digitali diminuendo l'utilizzo dei contanti e, in ultima battuta, contrastando l'evasione fiscale. Per farlo, il governo ha messo a punto – oltre alla lotteria degli scontrini – il programma cashback, asse portante del Piano Italia Cashless. Vediamo, in pochi punti, di cosa si tratta e cosa serve per ottenerlo.

COS'È IL CASHBACK

Il cashback è un rimborso del 10% delle spese effettuate utilizzando pagamenti elettronici nei punti di vendita fisici come bar, ristoranti, supermercati, negozi o anche per i servizi dei professionisti come avvocati, architetti, artigiani. L'importante è utilizzare carte di credito, di debito, prepagate o app di pagamento elettronico che abbiano aderito all'iniziativa. Sono esclusi dal cashback, invece, tutti i pagamenti effettuati online.

I PERIODI DI VALIDITÀ

Il cashback voluto dal governo permetterà di ottenere un rimborso massimo di 300 euro per semestre per le spese effettuate nei periodi 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021; 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022. Al termine di ogni semestre, inoltre, i centomila utenti che avranno effettuato più transazioni riceveranno un super bonus di 1.500 euro.

L'EXTRA CASHBACK DI NATALE

Oltre a questi periodi semestrali, il governo ha introdotto anche l'extra cashback di Natale, una fase sperimentale che inizierà domani e permetterà di ottenere un rimborso fino a 150 euro effettuando almeno dieci acquisti dall'8 dicembre al 31 dicembre 2020. Non esistono soglie minime di spesa, ma ogni acquisto potrà dare diritto a massimo 15 euro di cashback, anche in caso di acquisto superiore ai 150 euro.

COME REGISTRARSI

Per usufruire del cashback è sufficiente aver compiuto 18 anni ed essere residenti in Italia, quindi i componenti di uno stesso nucleo famigliare possono cumulare i rispettivi cashback. Tuttavia, per aderire è necessario registrarsi al Programma Cashback tramite l'App IO (la stessa app necessaria per ottenere i bonus governativi, scaricabile su AppStore o Play Store ). Per registrarsi sull'App IO si può utilizzare lo SPID (identità digitale) o in alternativa la carta d'identità elettronica.

LE CARTE ACCETTATE

Durante la registrazione è necessario inserire gli estremi identificativi di una o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) che si intende utilizzare e il codice IBAN del conto su cui ricevere i rimborsi. Un passaggio che, già questa mattina, sta risultando essere piuttosto difficoltoso a causa dell'elevato numero di richieste. Il rimborso dell'extra cashback natalizio verrà accreditato entro la fine di febbraio 2021 e tramite l'app sarà possibile monitorare il numero di transazioni e la spesa complessiva effettuata

OTTENERE IL CASHBACK SENZA SPID

Chi non ha a disposizione lo SPID (qui l'elenco dei provider autorizzati al rilascio) o semplicemente non vuole registrarsi sull'App IO, può seguire la strada alternativa delle piattaforme di pagamento elettronico che hanno aderito al cashback. L'elenco completo degli “issuer convenzionati”, in fase di continuo aggiornamento, è disponibile qui, e tra le piattaforme già convenzionate troviamo SatisPay, Hype, Yap, Nexi Pay. Per sciogliere tutti gli altri dubbi sul Piano Cashback il governo ha messo a disposizione una serie di Faq.

