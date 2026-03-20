"Dubai resterà hub per investimenti, ma crescerà l’Arabia Saudita"

Vogliamo chiudere questa intervista facendole una domanda sull’Italia visto che lei opera a Dubai ma è italiano. Al di là di questo momento e quindi della guerra, che ruolo potrà giocare, dal punto di vista economico, il nostro Paese con le nostre aziende nello sviluppo di tutta l’area del Medio Oriente?

Al di là della fase attuale, l’Italia può giocare un ruolo importante nello sviluppo economico del Medio Oriente, soprattutto nei settori dove ha un vantaggio competitivo naturale: costruzioni, ingegneria, design, hospitality e manifattura di qualità. La domanda nella regione è in forte crescita, trainata in particolare dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita, dove programmi come Vision 2030 stanno generando opportunità su larga scala anche per operatori internazionali. In questo contesto, il valore del made in Italy è un asset strategico: è riconosciuto e ricercato, soprattutto nei progetti immobiliari e nel settore hospitality, dove qualità, design e attenzione al dettaglio fanno la differenza. Il vero fattore distintivo non sarà tanto cosa si offre, ma come si entra nel mercato: le aziende italiane che funzionano sono quelle che si strutturano localmente, creano partnership solide e partecipano attivamente allo sviluppo dei progetti. In sintesi, l’Italia ha tutte le carte per essere un protagonista, ma deve fare un salto di mentalità: meno esportazione opportunistica e più presenza strutturata.