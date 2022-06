Draghi: "L'inflazione da energia si espande, l'Ue agisca subito"

Sui prezzi dell'energia è necessario "agire subito, perché sta succedendo che da un'inflazione che dipendeva sostanzialmente dall'energia ora dipende anche da altre cose.

Questi aumenti si spargono e diventano aumenti di altre merci". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles. Draghi ha comunque chiarito che l'Italia "per quanto riguarda gli stoccaggi sta andando molto bene, ci stiamo preparando per l'inverno. Per quanto riguarda la dipendenza dal gas russo l'anno scorso era il 40%, oggi è il 25%".