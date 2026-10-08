Dollaro sempre più forte? Le previsioni di BlackRock

ATTESE DI INASPRIMENTO DELLA FED

L’ultimo commento di BlackRock su mercati e temi d’ investimento fa il punto sul biglietto verde, che nell’ultimo mese ha portato i guadagni da inizio anno a circa il 4% rispetto alle valute dei mercati sviluppati, sostenuto da differenziali di tasso e sentiment, con i mercati che scontano un inasprimento della politica monetaria maggiore di quanto BlackRock prevede, per cui i margini di rialzo sostenuto sono giudicati limitati.