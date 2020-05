Dl Rilancio, Franceschini: "Misure da 5 miliardi per cultura e turismo"

Il dl Rilancio varato dal governo per far fronte alla crisi economica generata dal coronavirus prevede aiuti anche a cultura e turismo. "Sommando le misure per i due settori possiamo parlare di 5 miliardi di interventi, 4 per il turismo e uno per la cultura", ha spiegato il ministro Dario Franceschini. "Significa che c'è la consapevolezza dell'importanza strategica di questi due settori che caratterizzano il Paese", ha aggiunto.