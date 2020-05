Dl Rilancio, Catalfo: altri 16 mld per Cig, bonus autonomi automatico

Il decreto Rilancio "prevederà fino a un massimo di altre 9 settimane di cassa integrazione e assegno del Fondo di integrazione salariale. Stanzieremo più di 16 miliardi. Basteranno per tutte le richieste". Lo assicura la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, spiegando inoltre che il bonus da 600 euro per gli autonomi "col prossimo decreto sarà pagato in automatico, senza bisogno di presentare domanda".