Dl Recovery: commissari governo contro dissesto, tagliati tempi degli espropri

I commissari contro il dissesto idrogeologico d'ora in poi saranno "del governo". A riscrivere l'intero capitolo mettendo ordine fra le attuali normi vigenti è un emendamento dei relatori al dl Recovery depositato in commissione alla Camera. I presidenti di Regione potranno continuare a esercitare il ruolo ma dovranno rispettare il cronoprogramma, altrimenti saranno sostituiti. Tagliati anche i tempi per gli espropri.