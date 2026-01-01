Dl milleproroghe: salta la proroga dei bonus giovani e donne

Salta la proroga di un anno del bonus giovani under 35 e del bonus donne, gli incentivi per favorire l'occupazione dei giovani e delle donne in condizioni svantaggiate. Il testo del decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non contiene infatti lo slittamento di un anno dei tempi per beneficiare dei bonus, previsto inizialmente in una bozza del provvedimento. Saltano pure - anch'essi previsti nel testo precedente ma non in questo - la proroga del bonus per lo sviluppo occupazionale per la Zes per il Mezzogiorno e degli incentivi sull'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.