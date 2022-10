Nell'ambito del Dl Aiuti arriva la proroga per il riversamento del bonus Ricerca e Sviluppo.

Ci sarà ancora di tempo un anno per inviare la domanda e riversare allo Stato gli importi del contributo che sono stati utilizzati per indebitamento o per errore. La scadenza, fissata per la fine del mese, sarà spostata di un anno al 31 ottobre 2023. Il ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, ha infatti terminato l'istruttoria e inviato in Parlamento un emendamento che sarà inserito nel decreto Aiuti Ter.