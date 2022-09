Debito Zambia, Lusaka annuncia "colloqui approfonditi" con Pechino

Il governo dello Zambia prevede di tenere "colloqui approfonditi" con le autorità della Cina e di altri enti creditori, poco dopo aver ottenuto un finanziamento dal Fondo monetario internazionale (Fmi) di 1,3 miliardi di dollari.

"Questo prestito dell' Fmi è diventato necessario per aiutarci a uscire dal pantano del debito. Andremo in trattative dettagliate con tutti i creditori, inclusa la Cina, per ridurre il livello di indebitamento e riprendere il servizio del debito", ha dichiarato il ministro delle Finanze, Situmbeko Muskotwane.