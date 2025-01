Report Davos: il quadro dei rischi globali è cupo

"Un quadro piuttosto cupo per il decennio a venire": è quello delineato dal Global Risks Report del World Economic Forum, in un mondo "sempre più frammentato, in cui le crescenti sfide geopolitiche, ambientali, sociali e tecnologiche minacciano la stabilità e il progresso". Il rapporto di Davos rivela che quasi due terzi degli oltre 900 esperti, politici e business leader intervistati "prevedono un panorama globale turbolento entro il 2035". Oltre la metà si aspetta "una certa instabilità entro i prossimi due anni". "Le crescenti tensioni geopolitiche, l'erosione della fiducia globale e la crisi climatica stanno mettendo a dura prova il sistema globale come mai prima d'ora", dice Mirek Dusek, managing director del Wef.