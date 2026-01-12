Dall’Esma arrivano le linee guida per gli influencer finanziari

Tra i suggerimenti per un'attività responsabile utilizzare formule come “pubblicità”, “sponsorizzato” o “collaborazione a pagamento”, e segnalare eventuali interessi personali
Arrivano le linee guida che gli influencer finanziari devono seguire durante la loro attività online. L’Esma, l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari dell’Unione europea, ha redatto, infatti, una serie di suggerimenti per un’attività responsabile quando si promuove sui social un prodotto o un servizio finanziario. Lo comunica la Consob che spiega che promuovere un prodotto o un servizio finanziario non è come promuovere scarpe o orologi e che può avere significative conseguenze finanziarie negative per i follower.
LE LINEE GUIDA DELL'ESMA SUGLI INFLUENCER FINANZIARI
Dire alle persone in cosa investire, o cosa evitare, può essere considerata una forma di consulenza in materia di investimenti che richiede un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità nazionale competente. Dunque, non bastano disclaimer come "Questa non è una consulenza in materia di investimenti" a proteggersi dalle conseguenze legali di promozioni non autorizzate. L'Esma invita gli influencer finanziari a evitare di fare consulenza senza possedere i requisiti di legge, a non diffondere messaggi ingannevoli o avventati e a dichiarare eventuali compensi, regali o altri benefici legati alla promozioni. A tal fine bisogna utilizzare con chiarezza formule come “pubblicità”, “sponsorizzato” o “collaborazione a pagamento”, e segnalare eventuali interessi personali, ad esempio se si investe già nello strumento di cui si parla.
FOCUS SUI PRODOTTI A D ALTO RISCHIO
In particolare è necessario comprendere le caratteristiche di ciò che si sta pubblicizzando, soprattutto se si da visibilità a prodotti rischiosi come CFD, trading su valute, futures o criptovalute. L'Esma invita ad essere onesto evidenziando i rischi, non solo i benefici. Non aggiungere pressione o mettere fretta dicendo cose come "diventa ricco velocemente". Inoltre per non rischiare di favorire truffe bisogna verificare se gli operatori oggetto delle loro comunicazioni siano autorizzati, per non rischiare di favorire truffe. Infine, tra i suggerimenti pratici per agire in sicurezza: sii onesto; sii chiaro; non fingere competenze che non hai; non indurre in errore e non fare consulenza; dichiara se ricevi compensi; pensa prima di postare, in caso di dubbio non farlo.