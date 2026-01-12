Dall’Esma arrivano le linee guida per gli influencer finanziari

FOCUS SUI PRODOTTI A D ALTO RISCHIO

In particolare è necessario comprendere le caratteristiche di ciò che si sta pubblicizzando, soprattutto se si da visibilità a prodotti rischiosi come CFD, trading su valute, futures o criptovalute. L'Esma invita ad essere onesto evidenziando i rischi, non solo i benefici. Non aggiungere pressione o mettere fretta dicendo cose come "diventa ricco velocemente". Inoltre per non rischiare di favorire truffe bisogna verificare se gli operatori oggetto delle loro comunicazioni siano autorizzati, per non rischiare di favorire truffe. Infine, tra i suggerimenti pratici per agire in sicurezza: sii onesto; sii chiaro; non fingere competenze che non hai; non indurre in errore e non fare consulenza; dichiara se ricevi compensi; pensa prima di postare, in caso di dubbio non farlo.