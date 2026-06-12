Dal 6 al 12 luglio l’Europa delle startup è a Taranto per “Puglia Orizzonti”, Financialounge.com è media partner
Oltre 200 tra founder, investitori e decision-maker da tutto il mondo si ritroveranno per confrontarsi in questa European Startup Conference 2026
Copertina Puglia Orizzonti Eventbrite Orizzontale
Taranto si prepara a diventare centro della scena europea delle startup con Puglia Orizzonti - European Startup Conference 2026. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, dal 2023 porta centinaia di investitori, founder e decision-maker nella in città grazie al cofinanziamento della Regione Puglia. Una settimana intera di eventi, incontri e networking che coinvolgerà oltre 200 partecipanti provenienti da Europa, Stati Uniti, Tunisia, Brasile, Corea del Sud e decine di altri Paesi.L'evento è organizzato da Feedel Ventures e Startup Network Europe, in collaborazione con Setonix, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Taranto, e il supporto di Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Confindustria Taranto, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento e BinP - Boosting Innovation Poliba.Un appuntamento importante per startup e investitori di cui Financialounge.com è financial media partner.
CONNESSIONI, OPPORTUNITÀ E INVESTIMENTI
La settimana di Puglia Orizzonti - European Startup Conference 2026 si apre il 6 luglio con l’arrivo a Taranto dei founder da tutta Europa. Martedì 7 luglio è in programma Cohesionet - Conferenza Finale delle politiche di coesione dei territori della Regione Puglia, in collaborazione con l'Università di Foggia, presso lo Spazio Calliope, con aperitivo networking al Parco della Musica. Investitori, Ceo e speaker internazionali arriveranno a Taranto l’8 luglio. Il momento clou della quarta edizione dell’evento è previsto per giovedì 9 luglio, con la European Startup Conference che si terrà dalle 10 alle 16 nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, con l’apertura dell’Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia, Prof. Eugenio Di Sciascio.Ad intervenire saranno i fondatori di tre unicorni europei, Dmitry Gurski (Flo Health), Razvan Ranca (Tractable) e Philipp Nieland (PPRO). Con loro una tavola rotonda tra i principali Venture Capital internazionali presenti, tra cui Massimiliano Picciani di Bpifrance, Ken Horenstein di Pack Ventures e Patrick Polak di Newion Partners. A chiudere la giornata sarà una pitch session in cui 10 startup italiane presenteranno la propria visione davanti a una “giuria” di investitori. Per la giornata del 10 luglio è previsto un cambio di format, con investitori e founder divisi in gruppi che, durante la mattina, visiteranno le realtà imprenditoriali del territorio. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 21, si tengono i Sand Talks sulla Litoranea Salentina: roundtable a bordo mare che vedono tra i partecipanti Rob Cox - già Co-Founder di Reuters Breakingviews e oggi Visiting Professor alla Luiss - Bibop Gresta di HyperloopIT, Annamaria Tartaglia di Angels4Women, Mike Melby di Fitlab e Co-Owner del Cesena Football Club, e numerosi founder e operatori dell'ecosistema europeo.Per partecipare agli appuntamenti del 9 e 10 luglio è possibile registrarsi su https://pugliaorizzonti.com/
I NUMERI DI TARANTO
Taranto è oggi uno dei territori maggiormente sostenuti da politiche di incentivazione a livello nazionale, con oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti pubblici attivi, tra cui le risorse del Just Transition Fund europeo pari a circa 900 milioni di euro. Sul territorio operano realtà come Profondo Capital, fondo early-stage con una raccolta focalizzata su stakeholder nordamericani, e Feedel Ventures, venture studio con sede a Taranto che, insieme a Lamia, sta sviluppando un hub di circa 700 mq.La struttura includerà spazi di coworking, uno startup studio, aree per eventi B2B e uno studio professionale audio-video. Il modello di sviluppo adottato trova un precedente significativo in città come Lisbona, che negli ultimi vent’anni ha costruito uno degli ecosistemi startup più dinamici d’Europa grazie a una strategia strutturata di attrazione di investitori e founder internazionali. Un approccio analogo è quello che si intende replicare con questa iniziativa.
IL NETWORK DEI FOUNDER EUROPEI
Startup Network Europe: la più grande community di founder europei, con sede a Dublino e oltre 280 eventi all'attivo dal 2021, ha scelto Taranto come sede del proprio incontro annuale. Oltre 100 founder internazionali provenienti da tutta Europa saranno in città per l'intera settimana.A loro si aggiungono oltre 20 investitori internazionali pre-qualificati, tra venture capital, family office e asset manager, provenienti da Stati Uniti, UK, Germania e Africa, con un interesse concreto a investire in Puglia direttamente in aziende o tramite fondi. L'evento coinvolge inoltre le principali realtà istituzionali e associative locali e nazionali: Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Confindustria Taranto, InnovUp e Italian Tech Alliance.Gli hashtag ufficiali dell’evento sono #ESW26, #pugliaorizzonti, #taranto, #europeanstartupweek e #startupnetworkeurope