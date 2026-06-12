Dal 6 al 12 luglio l’Europa delle startup è a Taranto per “Puglia Orizzonti”, Financialounge.com è media partner

CONNESSIONI, OPPORTUNITÀ E INVESTIMENTI

La settimana di Puglia Orizzonti - European Startup Conference 2026 si apre il 6 luglio con l’arrivo a Taranto dei founder da tutta Europa. Martedì 7 luglio è in programma Cohesionet - Conferenza Finale delle politiche di coesione dei territori della Regione Puglia, in collaborazione con l'Università di Foggia, presso lo Spazio Calliope, con aperitivo networking al Parco della Musica. Investitori, Ceo e speaker internazionali arriveranno a Taranto l’8 luglio. Il momento clou della quarta edizione dell’evento è previsto per giovedì 9 luglio, con la European Startup Conference che si terrà dalle 10 alle 16 nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, con l’apertura dell’Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia, Prof. Eugenio Di Sciascio.Ad intervenire saranno i fondatori di tre unicorni europei, Dmitry Gurski (Flo Health), Razvan Ranca (Tractable) e Philipp Nieland (PPRO). Con loro una tavola rotonda tra i principali Venture Capital internazionali presenti, tra cui Massimiliano Picciani di Bpifrance, Ken Horenstein di Pack Ventures e Patrick Polak di Newion Partners. A chiudere la giornata sarà una pitch session in cui 10 startup italiane presenteranno la propria visione davanti a una “giuria” di investitori. Per la giornata del 10 luglio è previsto un cambio di format, con investitori e founder divisi in gruppi che, durante la mattina, visiteranno le realtà imprenditoriali del territorio. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 21, si tengono i Sand Talks sulla Litoranea Salentina: roundtable a bordo mare che vedono tra i partecipanti Rob Cox - già Co-Founder di Reuters Breakingviews e oggi Visiting Professor alla Luiss - Bibop Gresta di HyperloopIT, Annamaria Tartaglia di Angels4Women, Mike Melby di Fitlab e Co-Owner del Cesena Football Club, e numerosi founder e operatori dell'ecosistema europeo.Per partecipare agli appuntamenti del 9 e 10 luglio è possibile registrarsi su https://pugliaorizzonti.com/