Da settembre Amazon è pronta ad offrire anche i marchi del lusso

Su Amazon gli utenti possono ormai comprare qualsiasi cosa, compreso un abito graffiato. A settembre, infatti, circa dodici marchi di abbigliamento e accessori di tutto il mondo sbarcheranno sul sito di e-commerce di Jeff Bezos, aprendo di fatto il proprio negozio sulla piattaforma online. Secondo alcune indiscrezioni dagli Usa, Amazon starebbe ultimando la costruzione di un mega magazzino in Arizona, per ospitare i prodotti dei brand del lusso, e si prepara a lanciare una campagna pubblicitaria in grande stile, da 100 milioni di dollari.

IL LUSSO SU AMAZON

Le voci sull'interesse di Amazon per i marchi del lusso circolano già da gennaio, poi la pandemia di coronavirus ha forse rallentato i piani del colosso del web. Adesso però il gigante del web sembra pronto al lancio a settembre, secondo quanto riportato dalla stampa americana.

SI PARTE CON UNA DOZZINA DI MARCHI

Al momento non si conoscono i nomi dei marchi che hanno aderito alla proposta di Amazon e il servizio, in fase iniziale, sarà riservato ai soli utenti statunitensi. I brand del lusso aderenti avranno accesso a servizi centralizzati di stoccaggio gestiti direttamente da Amazon, oltre ai servizi di distribuzione del gigante delle vendite online.

GLI ALTRI PROGETTI

L'azienda di Jeff Bezos si sta muovendo su diversi fronti per ampliare la già sconfinata offerta e conquistare la moda e il lusso. Durante la pandemia gli stilisti hanno potuto contare sul Vogue x Amazon Fashion, utile per le vendite e supportato dal Council of Fashion Designers of America. Ma non finisce qui perché tra i progetti in cantiere ci sarebbe anche una collaborazione con una selezione di stilisti della London Fashion Week e altre iniziative commerciali legate ad un approccio sostenibile ed eco-friendly.

