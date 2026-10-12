Da Piacenza a Milano, la rotta dell’economia fa tappa in Borsa Italiana
Venerdì 16 ottobre a Palazzo Mezzanotte il secondo appuntamento di “Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”, l’iniziativa promossa da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza
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Oltre cento imprenditori, manager, banchieri, gestori e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato il 2 ottobre a Piacenza alla prima tappa di “Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”, l’iniziativa promossa da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza. Un percorso che proseguirà venerdì 16 ottobre a Milano, nella sede di Borsa Italiana, in Piazza Affari, toccando nuovi temi di rilievo per imprese e finanza.
IL DIALOGO TRA IMPRESE E FINANZA
Il secondo appuntamento a Milano, con inizio alle ore 10, porterà il confronto nel cuore dell’ecosistema finanziario italiano. Se a Piacenza l’attenzione si è concentrata sulle esigenze delle imprese e sul rapporto con il sistema bancario, a Milano il focus si sposterà sulle opportunità di crescita offerte dai mercati dei capitali, sia per gli imprenditori che per gli investitori. L’obiettivo è avvicinare le aziende agli strumenti necessari per finanziare investimenti, innovazione e sviluppo, ampliando le alternative al credito tradizionale.
QUOTAZIONE E MERCATI DEI CAPITALI
Tra i temi centrali ci sarà l’accesso alla Borsa, un passaggio che può consentire alle imprese di raccogliere risorse per crescere, rafforzare la propria struttura finanziaria e sostenere i progetti di espansione. La quotazione richiede tuttavia una strategia industriale chiara, adeguati assetti di governance e la capacità di confrontarsi con il mercato. Per le piccole e medie imprese, conoscere opportunità e vincoli di questo percorso è fondamentale per valutare se rappresenti la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
PRIVATE EQUITY E OPERAZIONI STRAORDINARIE
Spazio anche al private equity e alle operazioni di fusione e acquisizione (M&A), strumenti che possono sostenere la crescita dimensionale, l’ingresso in nuovi mercati e i passaggi generazionali. Il capitale di investitori specializzati può affiancare le aziende nei percorsi di trasformazione, mettendo a disposizione risorse e competenze manageriali. Un’opportunità particolarmente rilevante per le imprese familiari, chiamate a rafforzare la competitività senza disperdere il patrimonio di competenze costruito nel tempo.
ISTITUZIONI, IMPRESE E INVESTITORI A CONFRONTO
Il programma dell’appuntamento di venerdì 16 ottobre, con inizio alle 10, prevede l’introduzione di Stefano Lovati, responsabile Investment Banking & Internal Family Office di Allianz Bank FA e responsabile Portfolio Officer e Deputy CIO di Allianz Investitori SGR. Interverranno, tra gli altri, Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Emanuele Vizzini, Maddalena Martini, Federico Ghizzoni e Michele Lucioni. Un confronto tra istituzioni, operatori finanziari e mondo produttivo per trasformare il collegamento tra Piacenza e Milano in nuove occasioni concrete di sviluppo.