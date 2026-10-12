Da Piacenza a Milano, la rotta dell’economia fa tappa in Borsa Italiana

QUOTAZIONE E MERCATI DEI CAPITALI

Tra i temi centrali ci sarà l’accesso alla Borsa, un passaggio che può consentire alle imprese di raccogliere risorse per crescere, rafforzare la propria struttura finanziaria e sostenere i progetti di espansione. La quotazione richiede tuttavia una strategia industriale chiara, adeguati assetti di governance e la capacità di confrontarsi con il mercato. Per le piccole e medie imprese, conoscere opportunità e vincoli di questo percorso è fondamentale per valutare se rappresenti la soluzione più adatta alle proprie esigenze.