Da iShares una Academy per scoprire gli ETF

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare degli ETF (Exchange Traded Fund). Uno strumento d'investimento che rappresenta una delle più rivoluzionarie disruption nel settore finanziario degli ultimi decenni. Basti pensare che, dopo la crisi finanziaria del 2009, il mercato globale degli ETF è balzato da 1.100 miliardi di dollari USA a 10 mila miliardi alla fine di dicembre 2021.

NON TUTTI SANNO COSA SIANO GLI ETF…

Peccato che, forse, non tutti sanno esattamente cosa siano, come siano strutturati e come funzionino. Coloro che non li conoscono potrebbero iniziare con un percorso di approfondimento mentre chi li ha già trattati potrebbe mettere alla prova le proprie conoscenze. Magari guadagnando crediti formativi per il mantenimento delle certificazioni EFPA.

…MENTRE ALTRI SONO INFLUENZATI DA FALSI MITI

Per quanto riguarda invece la convinzione popolare che contribuiscano alla volatilità del mercato finanziario, oppure che siano capaci di determinare la direzione degli indici di mercato o, ancora, che abbiano ormai una posizione dominante sul mercato, sulla scia di un progressivo incremento della loro market share, c'è l'opportunità di sfatare questi miti e di conoscere la realtà dei fatti.

LA BUONA NOTIZIA: ETF ACADEMY

Siete curiosi di approfondire la conoscenza dell'universo degli ETF ma non sapete come farlo? La buona notizia è che iShares, capitalizzando l'esperienza finanziaria a livello globale del gruppo BlackRock, ha sviluppato e reso disponibile ETF Academy.

UN SITO DEDICATO AL MONDO DEGLI ETF

Un sito dedicato al mondo degli ETF, all'indirizzo www.etfacademy.it, che, tramite un percorso guidato e con livelli crescenti di contenuti, con brevi test finali per mettere alla prova l'effettivo apprendimento, consente di approfondire in distinti capitoli i molteplici aspetti che caratterizzano questo semplice e innovativo strumento finanziario.

DAL CAPITOLO SULLA STRUTTURA A QUELLO SULLA LIQUIDITÀ

Un corso ‘base' per chi vuole iniziare a conoscere lo strumento partendo dal trend inarrestabile degli ETF e che si spinge ad illustrare la struttura, la liquidità e anche qualche tecnicismo come, per esempio, il prestito titoli.

NON FARSI INGANNARE DA CONSIDERAZIONI INCOSISTENTI

Un capitolo è poi dedicato ai falsi miti sugli ETF. Perché conoscere l'universo degli ETF permette di non farsi ingannare da considerazioni inconsistenti e leggende metropolitane e di sfruttare al meglio le potenzialità di uno strumento finanziario innovativo, semplice ed economico.

L'AMPIA GAMMA DI ETF iSHARES

Infine, ma non certo per importanza, c'è il capitolo dedicato all'ampia e articolata gamma di ETF disponibile sulla piattaforma EMEA di iShares. Un'offerta di ETF assortita per asset class (azioni, reddito fisso e materie prime) e per strategie (ad esempio, settori, fattori e temi di investimento), con un ulteriore tratto distintivo: un processo tutt'altro che passivo che ottimizza la gestione del portafoglio, l'elaborazione degli investimenti e le capacità di controllo del rischio.

CREDITI FORMATIVI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AFPA

Con ETF Academy è possibile fare un viaggio itinerante nel mondo degli ETF in cui, capitolo dopo capitolo, viene sempre indicata la percentuale di completamento del percorso. Con un ulteriore plus: dal momento che è sviluppata in partnership con EFPA Italia, il suo completamento dà diritto a due ore di crediti formativi per il mantenimento delle certificazioni EFPA. Per scoprire il sito ETF Academy: www.etfacademy.it

Contenuto a cura di Financialounge.com