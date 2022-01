Crisi Air Italy, arrivano le prime lettere di licenziamento

A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, arrivano le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea sardo-qatariota Air Italy. La comunicazione, anticipata via mail ad alcuni dei lavoratori, ricorda che il 23 settembre 2021 l'azienda ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per lo stop delle attività e che si è conclusa.