Criptovalute, Usa pronti a ruolo maggiore per regolamentare il mercato

Le autorità americane si preparano ad assumere un ruolo più attivo nella regolamentazione del mercato delle criptovalute. Il numero uno dell'Office of the Comptroller for the Currency, Michael Hsu, in un'intervista al Financial Times si augura che le autorità americane lavorino insieme per fissare un "perimetro di regole". "Quello che serve è il coordinamento fra le varie agenzie e c'è interesse a farlo", sottolinea.