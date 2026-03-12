Credito privato europeo: cosa rivela lo studio di Goldman Sachs Asset Management

L’IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA

Un paper che sottolinea l’importanza dell’esperienza, di una disciplina rigorosa nell’underwriting e di una costruzione attenta del portafoglio quando si investe in questa asset class. Tenendo in considerazione che, dall’analisi dei modelli temporali e dei vintage year firmata da GS Asset Management, emerge che gli eventi di credito in Europa riflettono un contesto macroeconomico in evoluzione e la disciplina di underwriting: non sono infatti né casuali né distribuiti in modo uniforme. “Gli LBO completati nel 2017-2018 sono stati finora i più vulnerabili. Hanno dovuto fare i conti con repentini cambi di paradigma a seguito della pandemia da COVID, del brusco aumento dell’inflazione e dal conseguente forte incremento dei tassi, del conflitto Russia/Ucraina e di un contesto tariffario in evoluzione” fanno sapere Patrick Badaro, Managing director, European Direct Lending e Juliana Hadas, Portfolio solutions for Alternatives Capital Formation di Goldman Sachs Asset Management.